外資連2買難敵美光拖累 南亞科填息行情未現

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (28) 日除息，每股配發 3.508727 元現金股利，雖然外資前兩日轉為買超，帶動股價逆勢反彈，今日卻受到記憶體大廠美光股價走低與大盤震盪走低影響，股價開低走低，填息行情未現，盤中一度下挫逾 2.9%，跌至 81.2 元。

展望後市，南亞科指出，上半年 20 奈米產出佔比超過 6 成，預期產量將逐月增加至第 3 季，價格也會維持微幅走升。

南亞科表示，今年第 2 季表現平穩，第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季前半季營運表現相對穩定，不過，該季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化。

南亞科 5 月受惠產品平均售價上漲，且位元出貨量增加，單月營收月增 8.4%，較去年同期大增 1.02 倍，再度刷新 4 月剛寫下的單月營收新猷，並站上 80 億元營收大關。

儘管南亞科前兩天連續出現押寶填息行情，外資轉為買超，帶動股價止跌回升，但今日除息後，市場仍在觀望其後市，填息行情未現，反而出現貼息情況。

南亞科日 K 線圖

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