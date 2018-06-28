〈華新科股東會〉Q2淡季不淡 Q3被動元件供需更吃緊 力拚不斷貨

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡表示，今年是很好的一年，公司今年每季都在改預算，而且是往好的方向改，重點是，第 2 季是淡季不淡，第 3 季被動元件的供需會更吃緊，要努力要讓客戶不缺貨斷料。

華新科今 (28) 日舉行股東會，焦佑衡表示，去年的獲利較前一年度成長很多，理論上上半年是淡季，今年則是淡季不淡，公司也在產品組合上做了調整。

焦佑衡表示，新型態科技應用不斷推陳出新，包括：5G、車用、3D 感測、AI、物聯網與高速運算等未來商用化產品，市場新一波需求正逐步聚焦成形，而被動元件隨新型態應用層面延伸，市場需求大增，加上供給結構調整及理性擴產，一反過去供過於求市況，客戶追單，蔚為風潮，終止價格長期逐季走跌趨勢。

焦佑衡表示，市場對被動元件需求很強，有針對不同客戶的報價調漲，另外對於報價較低的產品，報價也有調漲。另外在產能部分，之前也都規劃了擴產計畫，下半年將逐漸到位。

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