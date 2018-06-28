〈樺漢股東會〉3年內對子公司增持股 沅聖今年不上市 年底進帆宣董事會

樺漢 (6414-TW) 力拚增加獲利，董事長朱復銓表示，除了增加硬體周邊附加效應提高獲利外，考慮增加子公司持股，預計 3 年內完成整併計畫；旗下興櫃子公司沅聖 (6638-TW) 今年預計不會送件上市，年底將入主帆宣 (6196-TW) 一席董事。

樺漢今 (28) 日召開股東會，隨著併購效應顯現，法人推估今年營收將超過 500 億元。董事長朱復銓認為，營收多少不重要，重要的是「創造利潤放回樺漢口袋」。

朱復銓期待旗下事業的提高毛利率、淨利率外，他引用李傑博士的比喻指出，公司未來發展的核心將是硬體及軟體的整合，以此作為「蛋黃」，逐步發展業務的「蛋白」，提高附加價值。

他認為，樺漢一定要從硬體公司，進到系統整合的智慧系統，一定要跳脫工業電腦利潤下滑的模式，創造新的商業模式。

樺漢現有四家上市櫃公司、一家興櫃公司，朱復銓指出，每一家公司表現都非常努力，增加持股之後，每家公司股價都是成長，對樺漢來說都是助力。

樺漢認列子公司營收，讓營收大爆發，但是認列的獲利只有持股占比。朱復銓認為，對子公司除了整併盤點之外，如果要讓公司整體獲利提升，正在考慮對部分公司增加持股，能夠順利將公司整合成一個公司，不過這是中長期規劃，現階段不會立刻發生。

樺漢旗下興櫃子公司沅聖近期併購香港公司，年營收估計增加 8 至 10 億元，並慢慢擴增產品跟技術，朱復銓認為，還需要補上軟體技術；雖然有上市計劃，但是今年不會送件，期待讓沅聖各方面發展更為優質。

至於今年策略結盟的帆宣，則預計年底補選董事，樺漢持有 46% 股份，將有一名董事進駐。

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