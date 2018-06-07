軟板上游原物料廠5月營收翻揚 新揚科表現最佳

軟板廠進入備料旺季，包括亞電 (4939-TW)、台虹 (8039-TW) 及新揚 (3144-TW) 等軟板上游原物料廠陸續公布的 5 月營收都有佳績，其中新揚表現最好，5 月營收為 2.26 億元，創近 8 個月來新高，達去年第 3 季旺季單月營收水準，7 月起將正式步入旺季，動能可望升溫。

新揚 5 月累計 1-5 月營收 9.82 億元，年增 7.73%。預估 6 月營收將因客戶端盤點因素也略較 5 月下滑。

新揚主要生產無膠式 FCCL，主要客戶包括嘉聯益 (6153-TW) 等在台主要軟板廠，近 2 年中國大陸軟板業興起，也在大陸市場有所斬獲，並更進一步開發符合新需求的產品上市，新增每月 10 萬平方米產能，預計 7 月起正式開出。法人預估，新揚今年營運的高峰將在第 3 季。

亞電今 (7) 日公布 5 月營收，達 1.72 億元，月增 4.63%，年增 41.67%，累計 1-5 月合併營收 7.17 億元，年增 32.38%，亞電表示，產品組合優化及 PI 漲價效應發威，帶動 5 月營收創新高。

亞電現階段在江蘇省昆山廠稼動率達 6-7 成，加上 5G、車聯網等終端應用需求殷切，為提高產能，亞電預計以 1880 萬美元於東台投資設立新廠，未來將生產軟性銅箔基板及高頻等相關產品，預計最快今年 8 月工廠將進行動工，順利的話，明年 8 月將可試量產。

此外，台虹公布 5 月營收為 8.55 億元，創今年以來新高，月增 22.73%，年減 6.24%。累計 1-5 月營收為 35.51 億元，年減 13.96%。

台虹主管指出，5 月包括 FCCL 在內電子材料事業部門營收為 6.8 億元，月增 21.28%，年增 33.64%，太陽能材料部分 5 月營收 1.64 億元，月增 12.92%，年減 58.45%；台虹主管指出，目前在太陽能材料的生產策略維持每月 1.5 億元出貨金額，全年約等於去年同期的一半，暫無擴大規模的計畫。