台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月28日

美國總統川普軟化對中資議題的論調，決定讓原本就負責審核外資收購美企的美國外國投資委員會（CFIUS），來主管限制中資投資美企事宜，放棄以只針對中國、限制更嚴格的作法。這番說法等於支持財長米努勤路線，採取較不硬碰硬的方式來限制中國投資美企。

玉晶光董事長陳天慶昨（27）日表示，公司在良率與技術均有顯著突破，今年非蘋客戶占比可望由一成大增至三成，看好第 3、4 季業績都將優於上半年，下半年「大客戶」新機後置及 3D 感測鏡頭也已送樣中，力拚今年營運優於去年，再賺逾一股本。

大陸面板廠京東方 10.5 代新廠投片量持續拉高，對外放話降價搶市、要把台韓面板廠擠出 65 吋區塊，新一波的面板價格戰火升溫，下半年各 10.5 代廠產能又持續放量，將對友達、群創、三星、LGD 等競爭對手產生大衝擊。



經濟日報

限制陸企投資 川普態度軟化

四大基金注資台股百億

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

工商時報

京東方亂殺價逼台廠出局

大熊出沒 陸港股全面重挫

三大法人大清倉 3 千億吐光光

聯合報

川普孤立伊朗 油價大漲

賴英里辭寒舍董座 蔡伯翰暫代

中科擴建案 環差報告過關

蘋果日報

市場派各懷鬼胎 大同朝野平手

i9 背面諜照流出 「大鏡頭」有驚喜

榊原英資鐵口 日圓明年初戰 100 元

中國時報

何煖軒發豪語 華航拚當國航一哥

日持續向伊朗進口 美禁油令踢鐵板

台灣老朋友 酈英傑接 AIT 處長

自由時報

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富士康美廠動土 川普將出席



