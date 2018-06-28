被川普威脅後哈雷發聲反擊：要保護歐洲經銷商 不能失去歐洲市場

美國著名摩托車製造商哈雷 - 戴維森宣布將在泰國建造裝配廠、增加海外產量後，遭到美國總統川普的怒懟，稱其永遠不應該在另一個國家生產製造。而哈雷則為自己的商業行為做出了解釋。

據華爾街日報，哈雷負責美國銷售的副總裁 Dave Cotteleer 在給經銷商的備忘錄中表示，為了保護歐洲客戶和經銷商，不得不增加海外生產，否則哈雷公司寧願蒙受損失，也不需要通過海外設廠來解決貿易爭端帶來的障礙。

Cotteleer 周二在給經銷商的另一份備忘錄中指出，哈雷並沒有把美國堪薩斯城的生產轉移到泰國。相反，生產正被合併到賓夕法尼亞州的約克郡，工廠要解決美國產能過剩的問題。哈雷公司強調了他們對美國製造業的承諾，同時也在應對不斷變化的貿易政策。

哈雷 CEO Matt Levatich 在今年 1 月接受採訪時曾表示，為避免在歐洲市場支付高額關稅，今年在泰國開設一家裝配廠是必要的。他進一步指出，如果沒有這筆投資，就無法進入這個市場，也無法擁有這麼廣大的市場。

之所以為了歐洲市場而不惜「觸怒」川普，是因為歐洲是哈雷最大的海外市場，也是該公司銷售增長的亮點之一。今年第第一季，哈雷摩托在歐洲、中東和非洲的零售銷售額增長了 7%，而在美國的銷售額反而下降了 12%。

另外，歐盟上周三宣布，向美國包括摩托車在內的價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，於上周五開始實施。

本周一，哈雷在遞交美國證監會的文件中表示，歐盟進口美國摩托車的關稅從 6% 飆升至 31%，預計將導致每一輛銷往歐洲的摩托車成本增加 2200 美元，而他們將不會上調零售和批發價。公司預計，他們可能面臨的歐盟關稅將高達 1 億美元。

一位知情人士向華爾街日報透露，哈雷在泰國建造這家工廠之前，在密爾沃基總部進行了極其艱難的討論。該人士補充道，如果美國批准了 TPP（跨太平洋夥伴關係協定），哈雷可能就不需要在泰國建廠。不過，川普去年上任後的第一個工作日，就宣布退出 TPP 談判。

為了不失去歐洲市場，並維護當地經銷商的利益，哈雷公司不得已「用腳投票」。

但為了不進一步激怒川普和美國一些行業工會，哈雷公司發言人周三表示，公司仍將致力於在美國生產，在美國市場，只會銷售美國本土生產的摩托車。