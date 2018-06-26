川普威脅：哈雷永遠別想在海外建廠 否則就嘗嘗高稅收的滋味吧！

川普真的急了！

在得知哈雷 · 戴維森（Harley-Davidson）將任內首家轉移生產到海外的美國機動車企業後，川普不到 24 小時連發了 4 條推特警告。

川普推特警告起了作用，哈雷戴維森美股盤前跌 1.8%。

川普最新一條推特稱：哈雷戴維森搬往海外將成為「末日的開始」。

一小時前，川普發推特表示：哈雷戴維森必須知道，他們只有支付高額的稅費才能將產品銷售回美國。

兩小時前，川普稱，哈雷戴維森年初就已經表示要把大部分工廠從堪薩斯州轉移到泰國，現在只是把關稅和貿易戰作為將產能移出美國的藉口。

周一，川普在得知哈雷準備將工廠遷往海外之後，他憤怒地表示，「我很吃驚，哈雷居然是第一個『投降』的美國公司。為了他們，我拼了老命才最終讓他們能不付關稅就把產品銷往歐盟……」

美東時間 6 月 25 日本周一，美國知名摩托車製造商哈雷戴維森（Harley-Davidson）披露，將調整部分海外生產，設在印度、巴西和泰國的工廠將增加產量，以避免可能面臨的高達 1 億美元關稅。該司預計，至少需要 9 到 18 個月完成對海外生產設施的額外投資。

這意味著，哈雷戴維森要開始將銷往歐盟市場的摩托車生產任務轉移到美國以外地區的工廠，緩解關稅帶來的長期壓力。

這是美國機動車行業企業首次表態將因貿易戰威脅而轉移生產。哈雷戴維森也成為首批因美國貿易夥伴實行報復性關稅而被迫出走海外的美國大企業。，



上周三，歐盟委員會宣布，同意向包括摩托車在內價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，於上周五開始實施。