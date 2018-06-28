馬斯克：特斯拉Model 3出貨量 將讓空軍猛然醒悟

特斯拉 (TSLA-US) 執行長伊隆馬斯克在週三 (27 日) 發送的公司內部郵件中，駁斥高盛分析師對於特斯拉無法達成 Model 3 第二季生產目標的看法。

高盛分析師 David Tamberrino 自去年 2 月以來一直對特斯拉做出「賣出」的評等，高盛認為，特斯拉 Model 3 第二季出貨量將低於預期。

並且高盛估截至今年 6 月份的前 3 個月裡，Model 3 的出貨量恐怕將低至 2.2 萬輛，低於分析師預期的 2.8 萬輛。

但顯然週三 (27 日) 馬斯克發送至公司內部的郵件，並不同意高盛的看法。

認為特斯拉無法達到產量目標的人，將會猛然醒悟，馬斯克在電子郵件中寫道。

而對於這封郵件，特斯拉拒絕發表評論。

先前特斯拉表示，預計本月底前每週將生產 5,000 輛汽車，但馬斯克一再改變 Model 3 的生產目標數量。

在 2016 年 5 月第一季財報電話會議上，馬斯克說特斯拉的目標是在 2017 年下半年提供 10 萬到 20 萬的 Model 3。然而，今年第一季僅有 9,766 輛 Model 3 產出。每週產量約為 750 輛。

特斯拉在第一季致股東的一封信中表示，超過 45 萬人預訂 Model 3。但該公司一直在努力達到生產目標，許多業內觀察人士認為這是不切實際的。 在 6 月初舉行的公司年度股東大會上，馬斯克表示，特斯拉「很可能」將在一周內實現製造 5000 輛 Model 3 的目標。

特斯拉最近透露了一個巨型帳篷 (a giant tent) 的裝配生產線，以幫助提高 Model 3 的交貨數量，但尚不清楚這個生產線對公司產量的影響。

週三 (27 日) 特斯拉股價持平於每股 345 美元之下，儘管去年股價下跌了約 4%，但自 1 月份以來股價已上漲約 11%。