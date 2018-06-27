哈雷只是開始 更多美國企業將為川普的關稅買單

曾經宣稱要將「美式自由」出口到世界各地的哈雷，卻在「讓美國再次偉大」的時代被迫離開了美國。

美國企業面臨的供應鏈挑戰開始浮出水面。關稅上升意味著成本上升，其他海外業務規模龐大的美國公司，都有可能在哈雷率舉白旗後，一個接一個地離開美國，一如挨個倒下的多米諾骨牌。

哈雷撤離的重要原因是，歐盟對摩托車徵收 25% 的報復性關稅。哈雷在歐洲的銷量約占 17%，而且隨著美國摩托車市場的銷售已經開始下跌，歐洲和亞洲的業務擴張越來越重要。

與摩托車類似的被徵稅商品，還包括煙草、果汁、威士忌、服裝等。可口可樂、李維斯、荷爾美食品公司這些在海外已經有生產基地的公司，都有可能是下一個「投降者」。

當然，這些公司除了逃離美國，還有另一個解決方案——美國最大制酒商 Brown-Forman 周二稱，計劃將威士忌產品 Jack Daaniels 的歐洲售價提高 10%。但這些公司是否能承受提價對銷量的影響？

不僅是歐盟，中國、墨西哥、加拿大和印度都是美國重要的出口國。這些國家對美國加征關稅的報復性反擊措施，都有可能施壓美國公司。

中國對自美進口的農產品加征關稅，美國泰森食品上周表示，公司每天都在面臨着不確定性。同樣地，墨西哥以針對奶製品的關稅來報復美國的鋼鋁關稅，這讓威斯康星州的奶農和奶酪製造商痛苦不堪。

如果哈雷成為「美國製造」撤離本土的開端，導致美國重新落入失業率上升的困境中，這不但與川普「製造業回流」的主張完全相悖，也是蓬勃發展的美國經濟最不希望見到的。

下周五的 6 月新增非農就業數據，或許是觀測貿易戰對經濟的具體影響的一個窗口。如果美國公司對本土製造業的前景存憂，崗位數目的增長可能會出現放緩。

川普已經在社交媒體上做出了憤怒的回應——「哈雷決不能產自其他國家——絕對不能！…… 如果他們走了，等着看，這會是末日的開端——他們投降、他們退出！光環會掉下來，他們會承受前所未有的稅率！」