原油市場的形勢正在變嚴重...

據媒體報導，川普政府正施壓盟友，要求到 11 月 4 日將各自對伊朗石油進口量降至零，屆時美國也將重新恢復對伊朗全面制裁。

美方並不打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期，美國代表團將在未來幾周走訪印度等國，要求對方將各自對伊朗石油進口量降至零。

美國也將鼓勵海灣地區國家參與即將舉行的會談，以便在限制伊朗石油出口時確保全球供應。

我們的評論是：

第一，我們此前的判斷就是川普治下，伊朗原油出口量的下滑至少是 100-120 萬桶 / 天（2012-2015 年那一輪制裁），當時業內不少人的判斷是下降 50 萬桶 / 天。現在看來，事情的發展比我們預期的還要嚴重。

第二，目前伊朗的出口量在 240 萬桶 / 天，美方並不打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期，伊朗出口量的下降可能在 180-240 萬桶 / 天。

2012 年那一輪制裁，歐洲、日韓都停止從伊朗進口了，但是當時印度和中國還被允許從伊朗進口 100 萬桶 / 天的量，得到了美國的豁免。這一次印度的進口量估計要全部停下來，這一點之前印度信誠實業其實就有表態將降低從伊朗的出口量也可以看出，當時就有端倪。

現在就剩下中國，中國從伊朗的原油進口量在 60 萬桶 / 天，如果繼續從伊朗進口，就面臨船運和保險的問題，並且直接跟美國對抗。取決於中國的決定，伊朗出口量的下降可能在 180-240 萬桶 / 天；

第三，委內瑞拉原油產量螺旋式下降的風險沒有停止，到今年年底中國石油和國際能源是的判斷是還有 40 萬桶 / 天的下降。委內瑞拉的產量從 2017 年 8 月份開始出現明顯的下降，從當時的 200 萬桶 / 天下降到目前的 140 萬桶 / 天，形勢並沒有任何好轉，預期還要繼續下滑 40 萬桶 / 天。

第四，美國二疊紀盆地到墨西哥灣延岸的管輸能力一直到 19 年 3 季度之前都不足。目前的現實是，全球的新增需求都是由頁岩油的增量來滿足的。

2018 年全球原油的需求增長預計在 140 萬桶 / 天，而美國頁岩油的產量增長預計在 150 萬桶 / 天，能夠滿足全球新增的需求。但是，一個面臨的現實問題是有產量，沒運輸能力。美國二疊紀盆地到墨西哥灣延岸的管輸能力一直到 19 年 3 季度之前都不足。

第五，全球原油的剩餘生產能力將降低到 80-140 萬桶 / 天，這個數據是從 2000 年以來的最低值。目前 OPEC 和俄羅斯整個的剩餘生產能力在 360 萬桶左右，如果伊朗和委內瑞拉的供應量下降達到 220-280 萬桶 / 天的話，假定 OPEC 和俄羅斯開足馬力保證供應，全球原油的剩餘生產能力將降低到 80-140 萬桶 / 天，這個數據是從 2000 年以來的最低值。

結論：高度重視未來原油價格上漲的風險，全面配置上游、農產品以及相關的農化（鉀肥、氮肥、磷肥和農藥）以及油服、煤化工。

表：2018 年 4 月份 OPEC 和非 OPEC 減產兌現率