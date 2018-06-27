能源盤後─伊朗再被美制裁 加拿大、利比亞出口面臨壓力 油價漲

美國政府官員週二 (26 日) 向外界透露，今年 11 月後將禁止任何國家從伊朗進口原油，否則將面臨經濟制裁的風險，導致國際原油價格大漲 2% 至 3%。

布倫特原油期貨收高 1.72 美元，或 2.31% 至每桶 76.27 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.46 美元，或 3.61%，至每桶 70.54 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.33% 至每加侖 2.061 美元。

天然氣收高 0.020 美元，或 0.68% 至每一千立方英尺 2.941 美元。

伊朗目前每日出口約 200 萬桶原油。美國總統川普於 5 月曾退出與伊朗的核協議，並重新實施制裁，企圖迫使伊朗石油無買家的狀況。

據了解，美國國務院官員週二給出了最後忠告，制裁的最終期限為 11 月 4 日，態度強硬。

消息出現後衝擊市場，使原油大漲。華盛頓 Powerhouse 執行長 Alan Levine 表示，美國政府就是希望採用各種金融制裁手段使伊朗的原油不具任何吸引力。

上週末 OPEC 成員國與非成員國最後的協議是每日增產 100 萬桶原油，而好消息完全被伊朗制裁議題掩蓋，讓油價重回 70 美元關卡。

市場的每日 100 萬桶原油差額似乎難以被其他生產國所填補。

利比亞因政治局勢動蕩使原油出口受到威脅、美國這週預計原油庫存下滑、加拿大 Fort McMurray 每日 36 萬桶原油升級設備的持續關閉，都對原油生產基本面造成負面影響。

能源情報署週三 (27 日) 將公布美國庫存數據。