EIA原油庫存驟降近990萬桶 WTI和布油分別突破73和78美元

在美國原油庫存驟降、加拿大和利比亞油產受到干擾，以及美國欲施壓盟友停止進口伊朗原油等多重因素作用下，美油 WTI 再度衝破三年半高位。

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 6 月 22 日當周的商用原油庫存銳減 989.10 萬桶，創 2016 年 9 月以來最大單周降幅，並降到至少 3 月以來最低，遠超預期的降幅 300 萬桶和前值降幅 591.40 萬桶。

美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存減少 271.30 萬桶，至少創 2 月以來最大單周降幅，高於前值的降幅 129.60 萬桶，並連續第六周回落。庫欣地區庫存水平已較去年低了 47%。

當周的汽油庫存增加 115.60 萬桶，遜於預期的增幅 125 萬桶和前值增幅 327.70 萬桶。包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存微漲 1.50 萬桶，遠小於預期的增幅 160 萬桶，前值增幅 271.50 萬桶曾創 2 月以來最大單周漲幅。

當周的美國精鍊廠設備利用率增加 0.8%，至 2001 年以來單周新高，好於預期增幅 0.1%，但低於前值增幅 1%，部分緩解了原油的積壓趨勢。當周 EIA 煉廠原油凈輸入水平也創單周曆史新高。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

值得注意的是，美國 6 月 22 日當周 EIA 原油出口增至 300 萬桶 / 日，創單周出口歷史新高。而美國原油產量連續第二周保持不變在 1090 萬桶 / 日。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

金融部落格 Zerohedge 指出，當油價上沖 70 美元 / 桶高位時，通常邏輯是進一步提振油產，因此說明美國二疊紀盆地生產和運力瓶頸，已經顯著影響到了美國油產。

美油 WTI 和布蘭特原油期貨價格進一步走高。WTI 在數據發布前就已漲超 2%，衝破了 72 美元 / 桶。數據發布半小時內漲超 3%，發布一個半小時後衝破 73 美元 / 桶，創 2014 年 11 月以來盤中新高，最大漲幅 3.5%。

最終，WTI 收漲 2.23 美元或 3.2%，至 72.76 美元 / 桶，是 2014 年 11 月 26 日以來收盤新高。周二，WTI 曾在 5 月 24 日以來首次收高於 70 美元 / 桶整數位。

布蘭特原油期貨也盤中漲近 2 美元，漲幅約 2.5%，最高觸及 78 美元 / 桶大關。最終收漲 1.9% 或 1.41 美元，至 77.72 美元 / 桶。此前，美國、英國、法國和義大利聲明稱，利比亞石油設施的現狀令人感到極度擔憂。

巴克萊能源市場研究主管 Michael Cohen 表示，這就好像上周的 OPEC + 增產會議從沒有發生過，市場完全聚焦於伊朗與委內瑞拉的供給短缺。相比於沙烏地阿拉伯創紀錄增產來說，更擔心供給端嚴重失衡。

民間機構美國石油協會 API 曾在周二預計，原油庫存減少 922 萬桶，庫欣地區庫存減少 174.10 萬桶；汽油庫存增加 115.20 萬桶，精鍊油庫存增加 175 萬桶。分析數據可知，API 的預期與美國 EIA 官方數據在趨勢上基本吻合。

儘管上周 OPEC + 達成了減產 18 個月以來的首個增產協議，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯的消息還在周二透露，該國 7 月日產或創紀錄新高，接近 1100 萬桶 / 日，但還是無法遏止油價漲勢。主要是由於在供求平衡的等式上，目前市場更擔心供給短缺的規模超過預期。

法國巴黎銀行高級原油分析師 Harry Tchilingguirian 表示，基本面依舊利多於油價在未來六個月上漲，若布蘭特原油再度衝破 80 美元 / 桶的三年半新高也不會驚訝。一方面，全球經濟增長保持利多態勢，原油需求暫時看不出被干擾跡象。美國或要求盟友在 11 月前停止從伊朗購買原油，可能令伊朗原油下市的數量超過市場此前預期。

而導致美國上周原油庫存大幅下降的因素之一，也與加拿大合成油公司（Syncrude）工廠停產有關。加拿大是全球第四大產油國，該國最大的油砂工廠之一遭遇斷電問題，或導致艾伯塔省產能 36 萬桶 / 日暫時下線，令 7 月加拿大的原油產量損失高達 10%，也推升了對美國本土原油需求。