能源盤後─OPEC增產 中美貿易戰 油價滅火

OPEC 與其他能源生產國因週末達成增產的協議，加上中美貿易戰的衝擊，使週一 (25 日) 原油價格下跌。紐約商品交易所 8 月份期貨及布倫特原油在跌幅後稍微回穩。

布倫特原油期貨收低 -0.53 美元，或 -0.70% 至每桶 74.79 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.45 美元，或 -0.66%，至每桶 68.13 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.86% 至每加侖 2.036 美元。

天然氣收低 -0.015 美元，或 -0.51% 至每一千立方英尺 2.930 美元。

投資人在衡量了中美貿易戰對市場的影響後，一些分析人士擔心貿易保護主義政策會放緩全球經濟並大幅削弱對材料及大宗商品的需求，從而導致原油需求量下滑。

原油輸出國組織 OPEC 和主要非成員國如俄羅斯等，同意下個月開始每天增產約 100 萬桶，但詳細的數字目前未定。

近月來沙烏地阿拉伯與俄羅斯一直主張增產以穩定上漲的油價，使價格從 5 月份的高點降了約 10% 之多。因投資人預計每日增產 60 萬桶，使週五 (22 日) 油價飆升，但結果出爐後大幅降低了油價。

分析師表示，布倫特較集中供應歐洲和亞洲市場，而 OPEC 增產的量應不會對美國市場造成太大的影響。但增產後的價格下調可能使布倫特在國際市場上更有競爭力，降低 WTI 與布倫特的價差。