誰說特斯拉生產不能達標？馬斯克懟高盛看空分析師：等著你們猛醒

在下月初公布第二季生產數據以前，特斯拉 Model 3 的產量還是個謎。至少在面對最近華爾街的產量達標質疑時，馬斯克顯得不屑一顧。

據美東時間 27 日本周三彭博社報導，在群發公司員工的電郵中，特斯拉 CEO 馬斯克分享了一篇有關高盛分析師預計特斯拉無法達到第二季生產目標的 CNBC 報導，回應道：「等着他們猛然醒悟吧：）」

報導稱，獲得了上述電郵的拷貝內容，一名特斯拉員工確認收到了這封郵件。但特斯拉的代表和高盛的發言人均拒絕就此消息置評。

上述 CNBC 報導提到的內容正是華爾街見聞此前提到的高盛看空報告。

美東時間本周二，高盛分析師 David Tamberrino 在報告中重申了對特斯拉的賣出評級，並懷疑特斯拉無法實現其自己設定的產量目標——到本月末一周產 5000 輛 Model 3。

Tamberrino 預計，今年第第二季，特斯拉廣受關注的車型 Model 3 交付量將為 2.2 萬輛，這已經高於 Tamberrino 此前預計的 1.9 萬輛，但還低於華爾街共識預期 2.8 萬輛。

今年 4 月，高盛分析師就建議客戶拋售特斯拉股票，Tamberrino 當時表示，今年第二季特斯拉可持續生產率很可能低於該司在第第一季最後一周達到的 2000 輛。

穆迪此前也指出，特斯拉在第一季末達到 2000 輛的 Model 3 產量是全力衝刺所得，能否持續保持住產量水平尚不明確。特斯拉可能需要更多的現金來加速生產，預計今年晚些時候必須再融資來滿足生產和債務需求。

馬斯克本月繼續反擊空頭。本月上旬他曾表示，特斯拉很可能實現月末單周產 5000 輛的目標。

本月 12 日和 13 日，在宣布特斯拉將裁員 9% 以後，馬斯克斥資 2490 萬美元從公開市場購買 7.25 萬股特斯拉股票，增持後持股比例接近 20%。

投資者可能已經在特斯拉股票交易中體現了每周產 5000 輛 Model 3 的預期，現在他們更關注毛利率以及特斯拉能否賣出更多高配版的 Model 3。

Model 3 產量遲遲上不去的原因歸咎於馬斯克的「執念」——過分追求自動化，而這可能毀掉特斯拉。也就是說，馬斯克口中的為汽車行業帶來的創新和競爭優勢——特斯拉位於加州的 Fremont 工廠全部自動化——是特斯拉遲遲無法快速擴大產量的原因，自動化生產大大增加了汽車的生產成本。

本周三傳出馬斯克回應高盛看空的消息後，特斯拉股價並未有明顯變化，當天追隨大盤高開低走，但保住了漲勢，截至發文日內漲逾 0.7%，盤初曾漲逾 2%。今年以來特斯拉股價累漲超過 10%。