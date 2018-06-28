英特爾再傳壞消息 蘋果可能轉單聯發科

據《彭博社》報導，英特爾 (INTC-US) 週三 (27 日) 再度面臨壞消息，根據 Northland 分析師 Gus Richard 的一份報告顯示，英特爾可能會失去蘋果 (AAPL-US) 數據機晶片的訂單。

一位建議賣出的分析師 Richard 寫道，製造數據機晶片的聯發科 (2454-TW) 可能會取代英特爾在蘋果的產品。 知情人士透露，蘋果已經計劃在 2020 年前盡快淘汰蘋果電腦裡的英特爾晶片。 英特爾股價週三 (27 日) 下跌 1.3%，6 月至今累計跌幅提升至 11.67%。

分析師在上週在與科技供應鏈超過 25 家公司會面後，週三高盛發布的一篇報告詳述了其對英特爾前景的不看好。Toshiya Hari 和 Mark Delaney 寫道，英特爾可能會在目前占主導地位的伺服器 CPU 市場中失去市場份額。本週早些時候，分析師降低了股票評等，他們認為上漲空間有限。

英特爾股價走勢

在過去的七天裡，英特爾損失了 130 億美元的市場價值，該公司的執行長在與一名職員發生誹聞後辭職，並被兩名分析師降級。對於英特爾來說，這是一次嚴峻的轉變與考驗。在當時執行長 Brian Krzanich 努力拓展新市場的時候該公司被看好且股價上漲。英特爾股價在今年至 6 月初上漲 24% 之後，已經吐回大部分收益。

一些分析師仍然看好半導體巨頭。Argus 研究公司的 Jim Kelleher 在周三的評論中維持了對英特爾的買入評級，認為秉持著英特爾堅強的基本面，近期股價下跌可成為投資者很好的進場點。

「英特爾面臨著常有的競爭風險，但它依然是微處理器領域的領導者，」Kelleher 寫道。 「鑑於公司在歷史上的技術領先，我們並不認為未來會有更多有意義的市占下滑與損失。」