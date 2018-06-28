想創業？投資1萬美元就可開一家亞馬遜物流公司

你有 1 萬美元嗎？有創業夢嗎？亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 正在找你！

亞馬遜週三 (27 日) 召開記者會宣布此新計畫「送貨服務夥伴」，自週四 (28 日) 起，欲創業者可以向亞馬遜申請在美國展開小型事業，即租用亞馬遜貨車、穿亞馬遜制服 (藍領 T 恤、打著亞馬遜標誌並戴著黑色棒球帽) 運送 Amazon Prime 包裹。

亞馬遜目前在美國有 75 個送貨站，顧客在 Amazon.com 下單後，由各送貨單位的司機揀貨運送。亞馬遜演算程式會決定哪一個包裹送到哪一個送貨站，還有哪些包裹送至合作的貨運業者，例如 FedEx 和 UPS。

亞馬遜全球營運單位資深副總 Dave Clark 表示，這是為了成本效益，新送貨計畫可以幫助亞馬遜達成電商業務的成長，「我們必須達到這成長標準，而且超越核心供應商的成長速度。」

根據 eMarketer 的估計，今年亞馬遜拿下 4 成美國網購金額。

Clark 表示，亞馬遜與外部貨運夥伴的關係很棒，「我們會利用一切方式以期滿足我們的規模和需求，這一點未來也不會改變。」

亞馬遜在最近一期年度 10-K 報告指出，仰賴 FedEx 和 UPS 一類的外部合作夥伴之風險。「如果我們無法與這些公司談到可接受的條件，或者他們的表現出現問題或事業面臨困難，就會對我們的營運結果和顧客感受產生負面衝擊。」

除了此新計畫，亞馬遜也自有的物流網路，目前亞馬遜自有卡車 7000 輛和 40 架飛機，另外搭配外部貨運業者，去年外部貨運業者運送 50 億個以上的 Prime 包裹。

在該文件中，亞馬遜呈報 2017 年運送成本 (含分揀、交貨中心和運輸成本) 自 2015 年的 115 億美元上升至 217 億美元，且此成本預計持續上升。

這項新計畫將讓亞馬遜更能控制成本和顧客服務感受，也讓創業者起步就掛著「亞馬遜」大招牌走。

亞馬遜稱，該計畫將讓「數百家」創業者開啟他們的小事業，最終全美聘僱「數以萬計」的新送貨司機，在美國卡車司機缺工嚴重，導致許多企業運輸成本上漲之際，亞馬遜顯然欲靠此招化解。

但亞馬遜沒有提到是否會為了新計畫而花多久時間、增設多少送貨站，以便這數以萬計的司機自送貨站揀貨送至顧客手中。

申請者投資 10000 美元後，亞馬遜將逐一審核，一旦通過，業主就可以向亞馬遜租賃打著 Prime 招牌的車輛，最高可租賃 40 輛，但須自行負責招聘司機，亞馬遜提供一些營運成本的折扣，例如燃料、保險和福利方案等。

亞馬遜估計，如果送貨夥伴成功創業，一年可以獲利高達 30 萬美元。