Model 3產量不可持續 高盛重申特斯拉賣出評級

高盛今日重申對特斯拉的賣出評級，並預計該公司廣受關注的 Model 3 交付數量將低於華爾街的預期。

特斯拉預計將在 7 月初發布第第二季的產量和交貨量。高盛分析師 David Tamberrino 預計，該公司第二季交付了 22,000 輛 Model 3，較 David 以前估計的 19000 輛汽車有所上升，但仍低於分析師 28000 的共識預期。

此前，特斯拉首席執行官馬斯克表示，特斯拉「很有可能」將在 6 月底之前實現一周 5000 輛 Model 3 的生產目標。但 Tamberrino 對這個生產速度是否可持續感到擔憂。

另一方面，Tamberrino 預計，高價的 Model S 和 Model X 的交付量將分別年增率增長 4％和 5％。這略高於市場的共識預期。

投資者已經可能已經將每周生產 5000 輛 Model 3 計入特斯拉的股價。現在，投資者更多地關注毛利率以及特斯拉能否賣出更多高配版的 Model 3。

特斯拉股價周二收盤上漲 2.7％，至 342 美元。目前，特斯拉的市值為 581 億美元，高於汽車巨頭通用汽車（578 億美元）和福特（451 億美元）。

這並不是高盛第一次看空特斯拉。

今年 4 月，高盛分析師建議客戶拋售特斯拉股票。該銀行擔心，特斯拉將無法在 6 月底之前實現 Model 3 的生產目標。特斯拉首席執行官馬斯克隨即在推特上表示：「下注吧。」

高盛分析師 David Tamberrino 當時表示：「我們認為 2018 年第二季的可持續生產率很可能低於該公司在第第一季最後一周達到的 2000 輛。我們預計，特斯拉屆時的 Model 3 產量為每周 1400 輛。」

而穆迪此前也指出，特斯拉在第一季末達到 2000 輛的 Model 3 產量是全力衝刺所得，能否持續保持住產量水平尚不明確。特斯拉可能需要更多的現金來加速生產，預計今年晚些時候必須再融資來滿足生產和債務需求。

Model 3 產量遲遲上不去的原因歸咎於馬斯克的「執念」——過分追求自動化，而這可能毀掉特斯拉。也就是說，馬斯克口中的為汽車行業帶來的創新和競爭優勢——特斯拉位於加州的 Fremont 工廠全部自動化——是特斯拉遲遲無法快速擴大產量的原因，自動化生產大大增加了汽車的生產成本。