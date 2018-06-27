貿易戰疑慮籠罩 道瓊期指一度跌逾百點

貿易戰疑慮籠罩市場，今 (27) 日美股盤前，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌逾 百點。

台北時間週三晚間 6 點 11 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 109 點 (0.45%)，標普 500 期指下跌 0.31%、那斯達克期指下跌 0.67%。

道瓊期指跌逾百點。(圖：翻攝自 Investing.com)

美股週二 (26 日) 收高，道瓊工業指數收漲 30.31 點 (0.12%)，至 24283.11 點；標普 500 指數收漲 5.99 點 (0.22%)，至 2723.06 點；那斯達克指數收漲 29.62 點 (0.39%)，至 7561.63 點。

貿易戰情勢方面，美國總統川普打算限制外國業者，投資美國科技公司。

美國眾議院週二通過收緊外國投資規定的議案，主因在於，民主、共和兩黨議員，皆對中國收購美國關鍵技術，可能造成的國安問題，有所顧慮。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

對於上述消息，財政部長梅努欽稱，這些投資限制，並非針對中國，適用對象為「所有試圖竊取美國關鍵技術的國家」。

歐盟與美國之間的貿易爭端，持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐盟進口的汽車，課徵 20% 關稅，將在近期完成相關調查。