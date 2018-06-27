聯發科攜手愛立信加速擴展NB-IoT終端裝置生態系

聯發科技 (2454) 與愛立信今天宣布合作，共同致力於拓展 NB-IoT 終端的商業生態合作體系。在此之前，雙方已針對聯發科 NB-IoT 系統單晶片 (SoC) 平台與愛立信大規模 IoT 網路基礎架構兼容的事宜，展開了長達數月的測試與驗證。在 2018 上海世界行動通訊大會的愛立信展區上，愛立信將攜手聯發科展示 NB-IoT 應用案例與基於 3GPP Release 13 的商用終端裝置的端到端整合方案，包括提供安全保障的智慧 NB-IoT 門鎖、基於 NB-IoT 的可穿戴健康手環與兒童安全腕錶等。



聯發科更透露，兩家公司還計畫展開更進一步的合作，對 NB-IoT 的新功能或技術增強特性進行聯合測試，打造基於 3GPP Release 14 的低功耗廣域物聯網 (LPWA) 的終端生態系。



聯發科副總經理暨智慧設置事業群總經理游人傑表示：「愛立信是行動通訊網路領域的先驅和行動網路基礎架構領域的全球領導者。我們正努力部署和驗證 NB-IoT 晶片解決方案，本次合作將能幫助我們加速新功能的商用進程，將其快速推向正在迅速發展的物聯網市場。」



愛立信東北亞區網路產品主管 Luca Orsini 表示：「從 3G 開始，愛立信和聯發科技便一直就生態合作體系的開發保持密切合作。現在我們正將合作範圍擴展到物聯網領域，將新型低功耗 NB-IoT 功能整合到終端之中。」



聯發科提到，雙方對基於 3GPP Release 13 的應用完成端到端測試，並對 Release 14 功能完成兼容性驗證之後。愛立信的客戶將能在採用聯發科 NB-IoT 晶片的多元產品之上，如共享單車、健身追蹤終端、可連網穿戴裝置、智慧門鎖與智慧電錶等，提供各式各樣的服務。



同樣，聯發科的客戶也可依賴領先的物聯網網路技術實現一流的端到端兼容性，並支援 3GPP R14—將可提供更高傳輸量和數據容量並同步支援大量終端裝置的 NB-IoT 功能。

