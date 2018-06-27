華航估今年航空業整體景氣穩定成長 將持續加強飛安與提升服務品質

中華航空 (2610) 今(27)舉行股東常會，會中除承認去年財報外，同時通過每股配發現金股利 0.2181820086 元；華航董事長何煖軒表示，將在董事會的監督及全體員工的努力下，持續加強飛航安全，提升服務品質與營運效能，並穩健財務結構。華航去年營業收入為 1,398.15 億元，稅後盈餘 22.08 億元。其中客運部分，由於東北亞、東南亞、兩岸航線機位需求旺盛，使載客率與運價提升，去年度客運收入較前年度增加；貨運部分，受惠於全球經濟景氣穩健復甦、國際貿易需求回穩，去年度貨運收入較前年增加。



去年華航在客運方面，自 2016 年 12 月起華航歐洲航線全數提供直飛不中停服務；配合政府新南向政策，不定期推出優惠票價，積極爭取東南亞等地穆斯林客源來台旅遊，刺激市場買氣。貨運方面，IATA 預期今年全球貨運市場需求將較去年成長，因此對航空貨運走勢持審慎樂觀的態度。就今年航空業整體景氣而言，估計仍將呈現穏定成長態勢。



華航自 2016 年 9 月開始陸續引進 14 架空中巴士 A350-900 取代空中巴士 A340-300 客機。2016 年交機 4 架、2017 年交機 6 架、及 2018 年交機 4 架。後續規劃窄體客機汰換計畫，現就波音 737 MAX 系列、空中巴士 A320 NEO 系列進行評估，將擇一用以替換目前之機型區域線窄體客機 737-800 機隊，自有 737-800 機隊則已開始陸續汰除，暫由 737-800 租機補充運能。A330-300 機隊為目前華航區域線一線航點之主力機種，汰除時程尚在規畫中。

