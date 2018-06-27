華航看空運市場機會和挑戰並存 油價恐衝擊今年獲利

華航 (2610-TW) 今 (27) 日召開股東常會，華航指出，今年客運維持穩健成長，不過，空運處在艙位供過於求的狀況，因此，全球空運市場仍充滿機會與挑戰，再加上去年下半年至今燃油價格仍持續走揚，隨著成本上揚預估將壓縮今年獲利空間。

華航說明，根據 IATA(國際運輸協會) 公布的全球航空市場展望報告，今年全球客運需求成長 6%，亞太地區需求成長較去年的 10% 減緩至 7%，而全球和亞太地區成長速度分別為 5.7%、6.8%，整體供需成長量趨近平衡。

貨運方面，IATA 預估今年全球貨運年成長量雖不如去年成長 9.3% 的高峰，但仍可達 4.5% 水準，不過，由於 2016 年以來至 2020 年全球新型寬體客機持續交機，腹艙運能增加，整體市場處於艙位供過於求，因此全球空運市場仍充滿機會與挑戰。

華航強調，未來將搭配寬體客機的腹艙能量，並持續優化航網，來因應全球空運市場需求變化。

與其他航運業者看法相同的是，華航直言，隨著燃油價格仍持續走揚，預估將壓縮今年獲利空間。

機隊方面，華航今年整體機隊營運運能規劃達 90 架，較去年淨增加 5 架，分別為 4 架 A350-900 和 2 架 E190，但淘汰 1 架 A333-300，屆時客機共 72 架、貨機共 18 架。

展望後市，配合政府新南向政策，華航也持續評估東南亞航線潛力市場開闢和增班，另兩岸航線將密切關注市場動態並適時調整運能。