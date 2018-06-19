華航7月起開航高雄-香港-雅加達 集團南出市場市佔約三成居領先地位

看好南部旅遊商機，中華航空 (2610) 自 7 月 1 日起獨家開航高雄經香港飛往雅加達航線，以波音 B737-800 客機天天飛航。為慶祝開航，華航推出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價 9,500 元起，商務艙 21,000 元起。華航表示，印尼人口眾多，與台灣經貿往來密切。目前華航印尼航點包括雅加達、泗水、峇里島等地，總計每周飛航 28 班，市佔率居首。華航看好印尼市場，台北 - 雅加達直飛航班自 2017 年 12 月改為 A350 新機飛航，也與天合聯盟盟航印尼航空合作共掛班號，延伸飛往印尼日惹市、三寶瓏、班達楠榜、坤甸、棉蘭、巴里巴板、北乾巴魯及錫江等城市，2018 年 5 月起新增峇里島至澳洲伯斯聯營航班，航網布局更為綿密。華航持續開發台商及兩地互訪旅遊客源，瞄準印尼旅客來台中轉歐美商機，強化轉運效益。



根據民航局統計資料，2018 年前 4 月東南亞市場運量及運能持續成長 12.4% 及 9%，而國際航空運輸協會 (IATA)6 月發布 2018 年市場預估報告，亦進一步調升亞太市場運能與運量成長率，顯示東南亞航運市場仍具發展潛力。華航目前飛航 15 個東南亞航點，配合新南向政策，今年度台北 - 曼谷、高雄 - 曼谷、台北 - 檳城等陸續增班，加上 7 月起新增高雄 - 香港 - 雅加達航線，總計東南亞每周飛航 167 班。



華航長期耕耘南台灣市場，每周 113 個航班由高雄及台南出發前往東南亞、東北亞及兩岸等重要城市，包括香港、曼谷、馬尼拉、新加坡、雅加達、大阪、東京、札幌、熊本、琉球、首爾、上海、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶等 18 個航點；華航與華信總航班數占國內南出市場約三成，穩居領先地位。