和煦暖陽宅邸 親密關係的守護者

【文 / 住展雜誌】

崇尚自然的生活態度，秉持簡約的設計原則，「站前學府」從日常生活出發，並以人本為核心概念，打造機能完善的室內空間，讓家人的情感更為緊密……

北歐國家以崇尚自然的生活態度聞名，造就以簡約為主軸的北歐風格裝潢，其清爽不造作的獨特魅力，深受許多人喜愛，近年更成為居家裝修時的風格首選。位在新豐站前商圈的新大樓「站前學府」，享有鬧中取靜的基地位置，並以簡約、自然的風格設計室內空間，打造出無壓、自在的居家時光。

北歐風是一種生活態度

北歐風格的裝潢設計，追根究底，便得扣緊「生活」二字。生活的目的可以是什麼？什麼叫做好生活？面對生活，北歐風格秉持著簡約，不過度裝飾的原則，強調回歸「機能」面的設計，著重生活動線的安排規劃，將居家裝潢置入簡約、休閒、人文等風格元素，讓房子真正成為支撐家庭的重要夥伴。

「站前學府」的裝潢中，使用了不少簡約素樸的木作，讓生活貼近自然素材，也營造清新的居家氣息。客廳旁的狹長型和室書房，以木地板與客廳區隔分野，並設有木書桌、木置架。在餐廳空間，設計師也以木質板材裝潢牆壁，並打造迷你的中島與小吧檯，淺木色系也讓空間氛圍更為溫暖、舒適宜人。

開放空間無阻隔

一個好的家，不該只是堆砌著昂貴建材，而是要融合設計與生活機能，襯托家庭深刻、濃厚的感情關係。在「站前學府」的公共空間中，客廳、餐廳與廚房開放無間隔，不僅視覺上有放大的效果，開放自在的氣氛，也能讓家人的情感更靠近。

無間隔的設計，也能讓光線通透宜人，和煦暖陽從陽台自然的灑入室內，穿透餐桌與客廳，落在淺色木作品與布織品傢具上，為室內增添一抹清爽活力的氣息，增添家中的活力，也讓家更溫馨，交融出北歐風獨有的清新滋味。

不論是家具設計的曲線，或是處理空間方面，均強調室內空間寬敞、內外通透的感覺，並最大限度引入自然光的受季手法，展現對自然熱愛與包容的表現。

簡約機能的哲學

「機能」是北歐風重要的設計語彙，運用材質、線條、色彩，呈現出簡約、聰明的生活型態。「站前學府」在實品屋的裝潢中，使用了許多橫豎線條，在餐廳、書房與臥房裡，打造出許多收納空間。例如在臥房中，設計師以白漾木板，排列出具設計感、吸睛的線條書架，不僅展現清新的書香氣質，也相當實用。

小吧檯以大小相間的方格櫃取代普通桌腳，不僅增加線條，也具巧思的增加收納空間，兼顧使用者的實用需求。此案不僅空間簡約宜人、家具家飾訴求機能實用，佈置更是從日常生活出發，透過平實的設計，創造出能長久陪伴屋主的情境。

簡單維繫好關係

雖然多數的簡約風格，絕不脫離灰、黑、白、大地色系等基礎搭配，不過就算加入部分繽紛的色彩點綴，空間不一定會太過複雜。「站前學府」的設計師從小細節著手，適當加入顏色，譬如在單一色系的臥房裡，加入亮眼的床單，或者使用特殊色系的抱枕、軟件，青春調性的活潑感躍然而出，打造出亮麗版的簡約風貌。

設計裝潢不只是華麗的裝飾品，應以「人」為中心出發，考量到配置的動線與機能，使人的生活更便利。居住在其中，家人可以隨時分享生活點滴，並保持簡單舒適的好心情。

凝聚一家人的情感，在繁忙的現代生活裡，就不再是一件難事。

設計檔案

房屋區域：新竹縣新豐鄉

建案名稱：站前學府

格 局：三房兩廳實品屋

坪數大小：26 坪

投資興建：大和建設

接待中心地址：新竹縣新豐鄉福德街 48 號

接待中心電話：(03) 557-7755

本文摘自 2018 年 6 月 5 日出刊之《住展雜誌》434 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「實價登錄 2.0 引爆業界怒火」、「地產新二代勢力崛起」、「高鐵青埔特區 大步邁向國際都會」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 434 期

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