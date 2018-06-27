【文 / 住展雜誌】

對現代年輕族群而言，買人生第一間房子，那真是不可承受之重。雖然買房子是個美夢，但因為房價居高不下，這個夢壓得年輕人喘不過氣來。

據行政院主計總處公布的資料顯示，去年國人每個月平均薪資是五萬元；然而，三十五歲以下的年輕人，高達七成的人每月薪資不到四萬元。但不管年輕人月薪四萬也好、五萬也罷，這樣的薪水都難以在大台北買房子。

如果是一對年輕夫妻、領雙薪的家庭，那還勉強能夠買得起房子，但除非有富爸爸、富媽媽支援，否則能夠負擔的房價水準，每坪也不過是二、三十萬左右，如果房屋單價超過四十萬，那房貸就會背得很辛苦了。

但遍尋大台北，要找到單價二、三十萬的地方買房談何容易？即使找到了，可能是個地段偏遠、交通不方便的地方，每天光是開車通勤上下班就夠嗆的了。

所幸，政府的交通建設，通常能夠大幅縮短通勤時間，循著政府重大交通建設腳步走，就能在交通發達、但房價相對便宜的區域買到房子，這也算是高房價環境下的買房『小確幸』！

這種甜美的小確幸去哪找？「輕軌購屋搶先賺」一文裡，我們為您指出能夠享有買房小確幸的地方，就是淡海與安坑。例如淡海，每坪單價只需十幾萬至二十初頭萬，房價便宜好入手，未來您只要搭著輕軌再轉乘捷運，照樣能享受捷運通勤生活，還能享受輕軌、捷運所帶來的增值空間，簡直是一舉兩得。

有人會說，安坑偏僻，淡海鳥不生蛋，去這些地方買房子怎會有未來？但別忘了，買房的眼光要放長遠一點，如果現在淡海生活機能成熟、人口爆表、輕軌滿載，街道熱熱鬧鬧，那房價絕對不會只有一字頭了。

其實，每個地方都一樣，發展初期建設、生活機能差，這時人見人嫌，房價低卻不肯買，等到發展成型後，想買卻買不起了。

在「高鐵青埔特區大步邁向國際都會」一文，我們將告訴您桃園青埔特區就是最好的例子，以前遍地荒煙蔓草的青埔，現在盡是嶄新大樓、整齊街道，再加上機場捷運通車貫穿，機能越來越好，您是否看到它無可限量的前程呢？

人人都曉得，買到低價潛力股賺得最多，但買潛力股的膽識，卻不是人人都有。或許您看完本期雜誌後，能有不同的感想喔！祝您賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 6 月 5 日出刊之《住展雜誌》434 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「實價登錄 2.0 引爆業界怒火」、「地產新二代勢力崛起」、「高鐵青埔特區 大步邁向國際都會」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 434 期

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