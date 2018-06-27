1-5月中國規模以上工業企業利潤同比增長16.5%

6月27日，從國家統計局網站獲悉，1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27298.3億元，同比增長16.5%，增速比1-4月份加快1.5個百分點。其中，5月份，規模以上工業企業實現利潤總額6070.6億元，同比增長21.1%，增速比4月份放緩0.8個百分點。

1-5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額8103.5億元，同比增長28.7%;集體企業實現利潤總額93.1億元，增長4.4%;股份製企業實現利潤總額19119.8億元，增長20.6%;外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6739.1億元，增長6.9%;私營企業實現利潤總額7466.2億元，增長10.6%。

1-5月份，採礦業實現利潤總額2333.6億元，同比增長41.6%;製造業實現利潤總額23150.1億元，增長13.8%;電力、熱力、燃氣及水生産和供應業實現利潤總額1814.6億元，增長26.1%。

1-5月份，在41個工業大類行業中，31個行業利潤總額同比增加，10個行業減少。主要行業利潤情況如下：煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長14.8%，石油和天然氣開採業增長2.6倍，農副食品加工業增長1.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長27.9%，化學原料和化學製品製造業增長27.7%，非金屬礦物製品業增長44.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.1倍，通用設備製造業增長9.6%，專用設備製造業增長22.2%，汽車製造業增長0.5%，電氣機械和器材製造業增長1.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長4.3%，電力、熱力生産和供應業增長27.8%，紡織業下降0.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降11.5%。

1-5月份，規模以上工業企業實現主營業務收入42.9萬億元，同比增長10.2%;發生主營業務成本36.3萬億元，增長9.8%;主營業務收入利潤率為6.36%，同比提高0.35個百分點。

5月末，規模以上工業企業資産總計108.8萬億元，同比增長7.4%;負債合計61.6萬億元，增長6.3%;所有者權益合計47.2萬億元，增長8.8%;資産負債率為56.6%，同比降低0.6個百分點。

5月末，規模以上工業企業應收賬款13.5萬億元，同比增長10.6%;産成品存貨41246.3億元，增長7.3%。

1-5月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.49元，同比減少0.31元;每百元主營業務收入中的費用為8.1元，同比減少0.04元;每百元資産實現的主營業務收入為96元，同比增加2.4元;人均主營業務收入為126.1萬元，同比增加14萬元;産成品存貨周轉天數為16.6天，同比減少0.2天;應收賬款平均回收期為45.5天，同比持平。

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