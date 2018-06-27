【IPO追蹤】加達控股(01620-HK)超購191.9倍

加拿大機票批發商及旅遊業務流程管理供應商加達控股(01620-HK)公布公開招股結果，香港公開發售接獲有效申請合共15530份，認購合共57.8747億股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數3000萬股香港發售股份約192.9倍。合共1.2億股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為1.5億股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%，並已分配予7363名香港公開發售的成功申請人，其中7333及申請一手(一萬股)，中籤率40.07%。

每股發售價為0.36元，為招股範圍0.335至0.425元的一間價偏向下方。股份明日上市。

公司計劃集資所得約43%用於償還銀行借貸，行政總裁朱淑芳較早時稱，公司業務量龐大，加上與航空公司的交易會每星期結算，不希望上市費用影響日常營運資金，因此決定向銀行借貸，又強調公司有足夠資金應付上市費用及日常營運。財務總監趙建輝補充，上市後將會完全還清債務。

其他集資所得，約27%用於機票分銷業務擴展，約13.5%用於提升資訊科技基建，約14%用於拓展旅遊業務流程管理團隊。

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