中興通訊新董座浮水面 西安微電子黨委書記李自學傳出任

中興通訊 (0763-HK)(000063-CN) 將在 6 月 29 日召開股東大會，敲定高層人事案。據知情人士向騰訊《一線》透露，西安微電子黨委書記兼副所長李自學，將出任中興通訊新董事長。中興通訊官方對此不予置評。不過從時間上和董事成員提名來看，李自學出任的可能性非常大。

連跌 8 根停板的中興通訊 A 昨 (26) 日打開跌停，收人民幣 13.28 元，下跌 1.48%；中興通訊 H 股收港幣 12.2 元，上漲 4.45%。

圖：新浪財經

6 月 12 日，中興通訊在 A 股、港股同時發佈公告，稱公司已與 BIS 達成《替代的和解協議》。根據協定，所有罰款全部到賬後，BIS 才將終止啟動拒絕令，並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除。

此外，BIS 要求中興更換董事會成員的傳聞也得到了證實，限定在 6 月 8 日開始後的 30 日內，完成更換中興通訊和中興康訊的全部董事會成員，包括 2 家公司的高級副總裁及以上所有的高層領導，以及所有涉事職員。

中興通訊此前發出公告，定在 2018 年 6 月 29 日召開 2017 年度股東大會。此次股東大會還將審議選舉李自學、李步青、顧軍營、諸為民、方榕為中興通訊第七屆董事會非獨立董事的議案。李自學、李步青均為中興控股股東中興新的股東，顧軍營則是中興新的間接股東。

彭博 5 月引述知情人士指出，中興通訊非執行董事田東方已經被任命為中興通訊黨委書記。田東方此前亦任西安微電子技術研究所 (771 所) 所長。

李自學同樣來自 771 所，任黨委書記兼副所長。中興通訊創始人、已退休的侯為貴也出身於 771 所，該所隸屬於中國航太科技集團公司第九研究院。

目前，尚不清楚原董事長殷一民下一步去向。

美國商務部官員表示，中興通訊已支付 10 億美元罰款，另外 4 億美元的託管帳戶保證金亦將於幾天內完成處理，相信距離美國政府解除禁令的時間該不遠。

李自學個人簡歷：

李自學，男，1964 年出生。1987 年畢業于西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。

同年，進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合積體電路事業部副部長、部長。

2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長。

2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長。

2015 年至今任西安微電子技術研究所黨委書記兼副所長。