Q2成績單公布前夕 高盛再唱衰特斯拉 Model 3交車量恐不達預期

高盛重申對特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 股票評級為「賣出」，並認為 Model 3 交車量將不達華爾街預期。

7 月初特斯拉預計將公布第二季產量和焦車輛，高盛分析師 David Tamberrino 預期該公司 Model 3 交車量為 2.2 萬輛，雖然較他先前估計的 1.9 萬輛增加，但仍與華爾街分析師共識的 2.8 萬輛有一些差距。他稱此估計是基於 InsideEVs.com、GreenCarReports.com 和各歐洲國家註冊局的數據而制定。

雖然特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，Model 3 的生產於 6 月底前「非常有可能」達到單週產量 5000 輛，但 Tamberrino 質疑這樣的生產率要如何維持下去。有鑑於特斯拉近日在 Fremont 工廠設置了額外的組裝產線，所以特斯拉有可能達到這個目標，但 Model 3 的生產歷史就是充滿波動性和間歇停工。

另一方面，Tamberrino 預期較高價的 S 和 X 車款交車量分別較去年同期增加 4% 和 5%。根據 FactSet 調查，這數據略高於共識預期的 22300 輛。然而，市場焦點仍放在大眾車款 Model 3，因為許多人認為這款車才是讓特斯拉成為重要車廠的關鍵。

投資者可能已經在價格上反映 Model 3 單週產量持續在 5000 輛這件事，現在會更關注毛利率以及特斯拉是否有能力說服 Model 3 訂購者選擇更高檔配備的版本，因為這是特斯拉現在優先生產的 Model 3 版本，而非最初特斯拉大肆宣傳的 35000 美元入門款 Model 3。

特斯拉週二股價上漲 2.7% 至 342 美元，過去一年該公司股價跌幅約 9%，但自今年 1 月迄今漲幅近 10%。過去一年，特斯拉股價去年 9 月曾上漲至 389.61 美元高點，也曾在 4 月跌至 244.59 美元低點。

特斯拉股價走勢

特斯拉市值約 581 億美元，高於通用汽車 (578 億美元) 和福特 (451 億美元)。

另一報導，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 週二 (26 日) 初步報告指出，上個月在佛州發生的致命車禍中，事故車特斯拉 Model s 在消防員撲滅最初車輛撞擊生成的火勢後，又再度重燃 2 次。

NTSB 一直在研究電動車內的電池火災問題，因為在緊急事故發生時，電池的重燃特質可能會讓消防員對應更棘手。