封殺五個月後Facebook給數位貨幣廣告開綠燈 ICO未解禁

實行禁令五個月後，Facebook 要給一些數位貨幣領域的廣告開綠燈，不過代幣融資 ICO 的禁令並未接觸。

美東時間 26 日本周二，Facebook 更新了封殺金融產品與服務廣告的政策，從本月 26 日起，允許事先獲得批準的廣告客戶在 Facebook 做加密數位貨幣和相關內容的廣告，但將繼續禁止推廣二元期權和 ICO 的廣告。

根據新政策，希望為數位貨幣產品和服務做廣告的客戶必須在 Facebook 指定的頁面遞交申請，除了告知申請打廣告的原因，還必須提供一些資訊幫助 Facebook 評估有無資格，包括一切已獲得的必要營業執照或合規證書、是否在公開股票交易所交易，以及公司的相關公開背景。

Facebook 的產品管理總監 Rob Leatham 解釋說，今年 1 月宣布政策時已經明確表示，Facebook 故意下了全面禁令，在尋求監測欺詐嫌和誤導性廣告的更好方式，將重新評估此政策。過去幾個月，Facebook 找到了完善此政策的最佳方式。

Leatham 稱，考慮上述提交資訊的限制，並非所有申請者都能得到 Facebook 的廣告批准，但 Facebook 將聽取反饋，觀察新政策的運行情況，繼續研究這項技術，如有必要還將修改。

在實行廣告禁令五個月裡，Facebook 雖然對數位貨幣的立場明顯表態，但已有進軍區塊鏈的大動作。

一個多月前，Facebook 啟動了公司十五年曆史上最大的人員調整，改組後 Facebook 分三個部門運作，其中一個部門是包括區塊鏈團隊、VR 和 AR、AI、企業技術的平台部門。新設的區塊鏈團隊由此前領導 Messenger 的 David Marcus 負責。

Marcus 同時也是虛擬貨幣交易所 Coinbase 的董事會成員，在 2014 年離開 Paypal 加入 Facebook。

Recode 報導認為，區塊鏈部門的推進旨在解決隱私問題。用戶數據的泄露讓 Facebook 4 月以來持續面臨輿論和監管的風暴，創始人及 CEO 扎克伯格為此出席了美國國會的兩場聽證會接受質詢。

在 Facebook 公布解禁數位貨幣廣告禁令的政策後，數位貨幣市場幾乎沒有明顯反應，跌勢未改。Coinmarketcap 網站顯示，最近 24 小時，市值排名前十的數位貨幣集體下跌，比特幣處於 6200 美元下方。

FXStreet 分析師 John Isige 最新分析指出，若比特幣突破其所處的超短周期下降通道上軌 6280 美元一線，將再次上攻 6300 美元這一短期關鍵阻力位置，若上破，則上方空間將得以展開。若比特幣目前所處的通道下軌 6160 美元支撐不破則漲勢無虞，一旦破位恐引發再度下探 6080 一線的進一步回調。