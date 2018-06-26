【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普政府擬計劃禁止中資公司投資美國科技業，及向中國輸出更多技術的消息衝擊，美股四大指數週一同步重挫，台股受到昨日美科技股大跌影響而呈現下跌，收盤台股下跌 44.29 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 61.89 億元，期現貨部位合計賣超 95.31 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到川普政府擬計劃禁止中資公司投資美國科技業及向中國輸出更多技術的消息衝擊，美股三大指數週一同步重挫，尤其以首當其衝的科技股賣壓最重，另一方面，歐盟執委會官員也表示若美國對歐洲汽車課徵關稅，歐盟只能採取行動還擊，全球市場風險規避情緒揚升，避險資產如日圓及美債則是上漲，貿易戰若全面開打恐傷及經濟成長，影響 FED 升息步伐，美元因此延續上週跌勢。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 與其他產油國達成減產協議後利空出盡，油價在週一早盤持續走高，WTI 期貨突破 69 美元，不過晚間擔憂美中貿易戰擴大，恐傷及全球經濟成長，進而威脅原油需求，油價回吐早盤漲幅翻黑下跌；美國中西部天氣條件有利黃豆生長，作物品質良率高企，加上美國黃豆可能成為中國在貿易戰中主要攻擊對象，黃豆期貨價格週一再度重挫逾２％。

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