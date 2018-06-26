中國自7月1日起對印度韓國等進口商品適用協定稅率 多有不同程度下調

中國國務院關稅稅則委員會最新發布通知，要求海關總署自2018年7月1日起，對原產於孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯裏蘭卡的進口貨物適用《〈亞洲-太平洋貿易協定〉第二修正案》協定稅率。

財政部網站周二發布該通知，並附帶具體稅目稅率，絕大多數7月1日起生效的協定稅率較最惠國稅率有不同程度的下調。

例如，在食品、農產品中，其他活鰻魚從10%的最惠國稅率調至6.7%，鮮、冷帶魚從12%降至8%，凍冷水小蝦蝦仁從8%降至4%，鮮或幹菠蘿從12%降至7.9%。

黃大豆、黑大豆、青大豆和其他大豆均從3%降至零稅率。

紡織原材料稅率亦多有下調，如供零售用的其他山羊絨紗線從6%降至4.2%，染色的較輕質全棉平紋布自10%降至6.5%。

不同厚度的熱軋不銹鋼平板稅率多從10%降至9.3%，其他螺釘及螺栓從8%降至4%，工業用其他銅制品從10%降至6.5%。

1000＜排氣量≤3000cc往覆式活塞發動機自10%調至6.5%，離心通風機自10%降至6.5%，家用型氣體過濾、凈化機器及裝置自15%降至9.8%，輪胎式挖掘機自8%降至7.2%。

路透北京6月26日

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