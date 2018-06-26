〈房產〉建商獵地加溫 單純由建築開發進一步加值資產趨勢明顯

建商在台獵地的動作加溫，外資商用不動產顧問公司第一太平戴維斯（Savills）新任總經理黃瑞楠今 (26) 日指出，建商今年上半年購地金額已達 577 億元，即將追平去年全年購地金額，建商積極搶收這波住宅銷售回溫，同時也看到建商希望能平緩住宅市場榮枯的影響，由單純建築開發行為轉型為資產公司的趨勢。

黃瑞楠也強調，今年台灣的商用不動產整體將優於去年的表現。

在此趨勢浪頭上，興富發 (2542-TW)、京城建設 (2524-TW) 及聯聚建設等指標建商積極多角化經營，擴大辦公室、商場及飯店等商用不動產佈局，著眼在租金收益的提升。此策略佈局，短期內可提供建商穩定現金流入，中長期可售予大型投資機構或發行 REITs，享受資產改良增值成果。就整體市場發展而言，將可改善優質投資機會長期供給不足的困境。

第一太平戴維斯統計指出，今年第 2 季大型商用不動產交易金額達到 317 億元，是近 8 季以來的新高，年增率高達 1.08 倍，其中有將近 6 成的金額是台塑 (1301-TW) 集團購置內湖總部的金額，合計上半年總交易金額達 411 億元，已超過去年全年度交易金額的 5 成，也超過半年移動平均線。

黃瑞楠並指出，今年上半年企業購置自用不動產達 334 億元，占總交易 81 %，顯示在全球與台灣景氣持續好轉下，企業購置商用不動產需求穩定擴張，預期今年度商用市場買氣會優於去年，呈現價穩量增格局，特別是辦公室、廠辦以及工廠買氣。

外資商仲在台高層主管人事搬風確定後，原任第一太平戴維斯董事長朱幸兒，確定將出任台灣世邦魏理仕董事總經理，預計 8 月 1 日上任，而第一太平戴維斯台灣分公司董事長由 Mr. Frank Marriott(馬洛暉) 接任，並由商用投資部主管黃瑞楠接任總經理。

資料來源：第一太平戴維斯

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