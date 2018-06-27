〈房產〉桃園中路土地標案熱 出現單筆標案溢價46.5%得標創新高

桃園最靠近中正藝特區的重劃區土地搶手，桃園市政府今 (27) 日標售中路地區 11 筆土地，共 9 個標號，標脫率達 66.7%，最高得標單價每坪 77.5 萬元標脫，溢價率 46.5%，創下該地區土地標售最高溢價高紀錄，同時也是該地區土地標售單價次高紀錄。

桃園中路地區這筆 955.95 坪重劃區土地標脫單價每坪 77.5 萬元，僅次於該地區 2015 年 4 月首次標售時，一筆得標的每坪 95 萬元單價土地。而這筆標案的標脫溢價率 46.5%，刷新該地區原有的 45.3% 溢價得標紀錄

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，這次標售土地都是住宅區，中路地區 11 筆土地標售，最小面積 98.1 坪，最大 1118.1 坪，標售底價每坪介於 44.3 萬 - 52.9 萬元，今天桃園中路重劃區土地標售，最具話題的是標號 2 的中路二段 12 及 13 地號，最高以每坪 77.5 萬元高價標出，以高達 46.5% 溢價率得標，顯見投標者勢在必得的氣勢。

台灣房屋中路特區直營店店長辛淑惠分析，這次標號 2 的中路二段 12 及 13 地號標出了歷年的次高單價紀錄，主要是該筆土地座落在溫州一路與文中一路口且正面風禾公園第一排，地理位置上具有絕佳的優越性，加上文小一與文小二預定地在旁，吸引獵地者青睞，顯見中路特區買家出手信心度回溫不少。

最熱門的土地是標號 3 的中路二段 153 地號，4 封標單搶標，最後以總價 5 億 068 萬元，每坪單價在 61.5 萬元，20.1% 溢價率標出，面積共 527.91 坪，位於正光一街，緊鄰水秀公園與別墅區旁，近中興國中與文山國小學區與力行路，商圈生活機能完備樣樣到位，因而造成最熱搶標的土地，買家以這個價格出手相當有利基點。

江怡慧強調，中路特區屬最靠中正藝特區的重劃區，中路特區最大優勢就是與中正藝文特區內住宅房價每坪相差約 2-3 萬元，加上享有原有市府商圈與永安路商圈的便利性，因此讓該區域內的住宅沾光、受青睞，是相當有潛力的房市明日之星。

這次有數塊中大型土地標出，明顯感受到買家建商對於桃園市場的信心度有提升，加上中路特區搭有舊商圈發展與中正藝文特區相連等優點造勢，讓這次標售脫標高達 66.7%。

目前國建 (2501-TW) 已在桃園中路地區推出「國泰水秀」建案進行預售。

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