建商、金控搶進新店央北 7筆土地100%脫標

新北市政府今 (17) 日標售新店中央新村北側附近地區 7 筆土地，脫標率 100%，最高得標單價為一坪 148.1 萬元，並未締造該區域歷史新高價，但中央新村北側重劃區地理位置優越，包括大陸工程、潤泰 (9945-TW)、國建 (2501-TW) 等建商皆以高價出手。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，本次新店中央新村北側重劃區寫下 100 % 脫標新紀錄，除與建商增加庫存有關，近期重劃區話題不斷，央北能見度提高也是重要因素。本次央北另一個亮點是，除大陸工程、潤泰、國建等建商高價出手，華南金 (2880-TW) 也搶進，顯見對銀行端來說，土地資產仍具有相當價值。

央北重劃區是北台灣最受矚目的重劃區，受到中央新村帶動及交通建設挹注，每每標售都獲得矚目，此次溢價率最高 17%，7 筆土地中有 5 筆溢價率在 1 成以上。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，本地段聯外交通便捷，初期生活機能可仰賴中央新村，目前該區段附近中古屋約每坪 40-50 萬元，新屋約在每坪 50-60 萬元，由於是北台少見地段、機能、面積皆佳的土地，故這次標售熱烈，不但吸引知名建商搶進，7 成以上的土地溢價率超過 10%。

郎美囡指出，雖然近年買氣遲滯，建商大多推案保守，但雙北條件好的素地並不多，故一旦有理想土地標售，勢必吸引建商及投資方熱烈投標，添增具潛力的標的。