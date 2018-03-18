〈觀察〉建商多元化投資 馬來西亞及美國地產開發最熱門

全台房市進入修正且尚未脫離底部盤整區間，大型建商除以在台投資飯店經營追求長期收益之外，執行海外投資地產開發案也為多元化經營的方向之一，在海外地產開發案的熱門區域，包括美國及馬來西亞都熱門，且有新案正在規劃之中，除欣陸投控外，還有達麗、全坤建等，也都已經進入美國推地產開發案，鄉林 (5531-TW) 也正在考慮投資美國開發案。

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設，繼投資馬來西亞吉隆坡複合式地產開發案後，也宣布到美國從事地產開發案，連同貸款總投資金額 3.67 億美元，是目前建商在美國最大規模的投資開發案。

先前包括達麗 (6177-TW)、全坤建設 (2509-TW) 都以追求多元投資效益而進入美國投資地產開發案，並分別在今年進入預售或完工期，且地產開發案都落腳在美國西雅圖，而大陸建設開發案則選擇在舊金山市中心，將於本月動工，預計在 2020 年完工 2022 年進入營運。

大陸建設首度揮軍美國，將在在舊金山市中心 Market Street 的基地，並於 2016 年 11 月取得興建開發許可，開發案規劃為地上 12 層、地下 2 層複合用途大樓，包括東側住宅 242 戶，西側飯店 232 間房間及零售店面，樓地板面積總計約 1.15 萬坪，預計總銷個金額約 5.24 億美元。

達麗建設在美國西雅圖首宗預售案「柯達」，則將在今年第 3 季登場，主要基於西雅圖有多家重量級大企業總部，如 Amazon、微軟、波音總部都在此區，有大量高科技人員可支撐市場，該地呈現供不應求市況，西雅圖房市也持續加溫，目前已是國內開發商前進插旗重點地區之一。

全坤建設在西雅圖的建案，則預計 2018 年第 4 季完工，是全坤建插旗美國的第一筆自地自建開發案，規畫地上 12 樓，約 132 戶的住宅和商場大樓，全坤建設在西雅圖還有第 2 筆開發案正整合擴大鄰地中。

亞昕在馬來西亞投資「喜來城」開發案，總銷達 500 億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

馬來西亞方面，目前則有大陸建設在吉隆坡的市中心區的新開發案已動工，由亞昕建設 (5213-TW) 主導投資的馬來西亞馬六甲「亞昕喜來城」大型地產開發案，也為目前台灣建商在馬來西亞的最大型投資案，總銷金額高達 500 億元，最快 5 月動工。