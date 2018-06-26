〈房產〉企業總部由內湖、南港延伸到汐止 「科技金三角」成型中

新北市汐止廠辦交易規模雄去年已超越內湖、南港，成為科技企業總部插旗的首選，從內湖科技園區、南港經貿園區向東延伸到大汐止經貿園區，科技金三角儼然成形。

商仲業者指出，汐止廠辦買賣交易案件近幾年集中在遠雄建設 (5522-TW) 的遠雄 U-Town、台灣科學園區和東方科學園區等地，遠雄 U-Town A、B 棟在 2014 年完工，是新的廠辦大樓，交易件數多，接下來 C、D 棟也即將完工，勢必會再帶動一波汐止交易量。

隨著汐科發展日漸成熟，科技、生技、傳產等產業公司進駐，汐科站與南港站的大眾運輸動線串連，交通便利，更擁有台北唯三家 Costco 和占地 3 萬多坪的 IFG 遠雄廣場，生活機能完善，使得汐科交易量爆增，高科技公司也日漸轉移到汐科發展。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產統計，2015 年至 2017 年，內湖、南港和汐止廠辦買賣交易規模，汐止交易量逐年上升，3 年總交易金額達 200 億元，2017 年更超越內湖交易金額，成 3 大園區中的第一，交易總金額為 80.7 億元，比內湖多出了 20 億元，交易比重明顯增加。汐止買賣交易件數在 3 年中也維持第一，平均比內湖多出 100 多件。

從近 3 年平均售價來看，內湖平均每坪單價 46 萬元，南港平均每坪單價 45 萬元，汐止平均每坪單價 27 萬元；汐止是內湖、南港廠辦的 6 折；汐止因廠辦售價便宜、交通建設、科技產業聚集地等因素，造成上市櫃科技公司紛紛進駐汐科的主要原因。

近 3 年汐止交易著重在新台五路一、二段，大同路一段和社后樟樹灣工業區，又以遠雄 U-Town 交易量最多，其次是台灣科學園區和東方科學園區。

台灣國際航電總部插旗汐止位於社后樟樹灣工業區，2016 年和 2018 年共以 13.78 億元買下位於新台五路一段的遠雄 U-Town 37 樓。精華光學在 2017 年共以 14.55 億元分別以 11.82 億元買下遠雄 U-Town C、D 棟 5 樓和 6 樓和 2.73 億元買下台灣科學園區 8 樓廠辦。

台灣醣聯生技以 1.95 億元向國泰建設買下東方科學園區 1 樓部分廠辦。國揚實業在 2016 年以 18.05 億元買下社后樟樹灣工業區的土地，將興建兩棟 13 層樓的廠辦大樓。

信義全球資產經理王維宏分析，從租金和售價來看，汐止平均租金 600 元左右，平均售價 27 萬元，報酬率 2.67%，售價合理。汐止交通日漸成熟，國道 1、3 號和環東大道串連內湖、南港，到松山機場和信義區不到 30 分鐘距離，又擁有鐵路捷運化和今年定案的基隆輕軌，交通方便、生活機能完善，使得上市櫃公司轉移到汐止設總部。

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