【華冠投顧】林驛銘:主流族群回神，台股留長下引線，醞釀反彈!

美國股市全面重挫，台股開低下探 10651 點，但在股王，股后以及主流族群被動元件，矽晶圓，光學鏡頭，MOSFET 與光碟廠等回神之下，指數跌幅收斂，終場小跌 44 點，以 10742 點作收，成交量 1409 億元，價跌量增格局。

美、中貿易戰打得如火如荼，美股重挫，道瓊跌逾 1%，那斯達克跌逾 2%，費城半導體跌逾 3%，而台股早盤受其影響，指數下探至 10651 點，跌逾百點，所幸股王大立光 (3008)，股后國巨(2327)，以及主流族群被動元件，矽晶圓，光學鏡頭，MOSFET 與光碟廠等相關個股回神之下，指數跌幅收斂，終場若再扣除今日富邦金(2881)，國泰金(2882) 除息所蒸發約 20 點指數，台股僅微幅小跌，K 線翻紅並拉出 79 點長下影線，年線也失而復得。接下來看法，今加權指數尾盤收長下影線，期貨指數尾盤翻紅漲 8 點，因此，短線上有止跌回穩跡象，後續若量能放大，在跌 600 點後將有機會進行反彈走勢。強勢熱門族群包括被動元件蜜旺實 (8043)，華新科(2327) 漲停，達方 (8163)，禾伸堂(3026)，信昌電(6173)，日電貿(3090) 等反彈上漲。矽晶圓台勝科 (3532)，合晶(6182)，環球晶(6488)，嘉晶(3016)，MOSFET 杰力(5299)，大中(6435)，富鼎(8261)，尼克森(3317)，光學廠錸德(2349)，中環(2323) 以及光學鏡頭玉晶光 (3406)，揚名光(3504) 等逆勢上漲。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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