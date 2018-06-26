中國聯通：已在16個城市開啓5G規模試驗 2019年將試商用

6月26日，中國聯通(600050-CN)(00762-HK)在“2018年國際合作夥伴會議”上表示，已經在16個城市陸續開啓了5G規模試驗，2019年將進行業務應用示範及試商用，併計劃在2020年正式商用。

自2006年起，中國聯通國際合作夥伴大會已連續舉辦13屆。今年中國聯通在此次會議上重點介紹了雲網一體化、大數據、5G以及産業互聯網等領域的進展和成就。

在大數據領域，中國聯通實現了全國數據的集中，形成了PB級的存儲容量，近5000個集群結點，日處理770億條位置數據的能力。目前已與17個行業、700多家企業深度合作。

6月14日，3GPP全會批準了第五代移動通信技術標準(5G NR)獨立組網功能凍結。加之去年12月完成的非獨立組網NR標準，5G 已經完成第一階段全功能標準化工作，進入了産業全面衝刺新階段。此次SA功能凍結，不僅使5G NR具備了獨立部署的能力，也帶來全新的端到端新架構，為運營商和産業合作夥伴帶來新的商業模式。

來源：新京報

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