〈陸股重挫〉陸股宣告進入熊市 距今年高點市值蒸發1.8兆美元

上證綜指今天下跌 0.52%，以 2844.51 點作收，創下近六個月的新低，距離元月 24 日的高點 3559.47 點跌幅達 20.1%，宣告進入熊市，在中、美貿易戰的陰影下，加重投資人的恐慌情緒。

上證綜指距離今年元月高點跌幅已達 20%。(來源：Bloomberg)

本月以來，陸股在全球主要股指中表現倒數第四，今天滬深兩市成交 3221.6 億元，僅為過去一年均值的 70%。

受到人民幣貶值的影響，具資產和景氣徝環概念的地產、鋼鐵、水泥類股幾乎全面下跌。

而中、美貿易的緊張局勢也加重了市場對政府去槓桿化運動及經濟數據低於預期的擔憂，陸股自元月 24 日的高點下跌以來，市值已蒸發 1.8 兆美元。

中國視覺投資 (China Vision Capital) 駐北京總裁孫劍波表示，市場悲觀情緒將持續擴大，因為許多個股都處於要求補繳保證金和債券違約的邊緣，並預期上證綜指至少還要再跌 10%。

至於人民幣兌美元今天截至目前為止，跌幅已超過 0.4%，同樣來到六個月低點；離岸人民幣更是已連續九個交易日下跌，為四年多來最長的跌期；債券價格上漲，10 年期公債殖利率下跌 1 個基點，來到 3.59％。

上海申万宏源集團策略師錢啟民表示，人民幣疲軟正在傷害美元債務高築的企業，目前陸股還看不到底部。

去槓桿化的政策阻滯了資金流動性並威脅到經濟成長放緩，中國五月新增信貸的幅度大幅下滑至近兩年來的最低水平，而雪上加霜的是，在此不景氣之際，出現中、美貿易緊張的局勢。

博康國際控股首席策略師郝宏說，中國的基本面非常糟糕，甚至在貿易戰全面開戰前，市場就會進一步進行修正。