中興(000063-CN)新董事長浮出水面 西安微電子黨委書記李自學將出任

據騰訊《一線》消息，知情人士透露，西安微電子黨委書記兼副所長李自學，將出任中興通訊(000063-CN)(00763-HK)新董事長。

李自學先生1964年出生。1987年畢業於西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。同年，進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987年至2010年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業部副部長、部長。2010年至2014年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長。2014年至2015年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長。2015年至今任西安微電子技術研究所黨委書記兼副所長。

中興通訊官方對此不予置評。該知情人士稱，從時間上和董事成員提名來看，李自學出任的可能性非常大。

上月，彭博引述知情人士稱，中興通訊非執行董事田東方已經被任命為中興通訊黨委書記。田東方此前亦任西安微電子技術研究所(771所)所長。

李自學同樣來自771所，任黨委書記兼副所長。中興通訊創始人、已退休的侯為貴也出身於771所，該所隸屬於中國航天科技集團公司第九研究院。

目前，尚不清楚原董事長殷一民下一步去向。

來源：騰訊《一線》

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