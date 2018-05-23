長虹取得內湖文德段建地 擬建廠辦以整棟出售

台北市建地難覓，精耕內湖區的建商長虹建設 (5534-TW) 今 (23) 日再購入內湖區文德段五小段土地 727.65 坪，總金額為 6.19 億元；長虹主管指出，此一建地取得程序完成之後，將立即投入規劃興建廠辦，不管是預售或先建後售模式，均傾向於整棟出售。

長虹建設取得的內湖區文德段五小段土地 727.65 坪，總金額 6.19 億元，平均每坪價格為 85 萬元，由於當地有航高限制，長虹建設目前規劃興建地上 6 層、地下 4 層的廠辦。

長虹主管說，此新建案仍以整棟出售為優先考量，長虹建設去年底整棟出售位於台北市內湖的新地標大樓「長虹新世紀企業總部」，並於第 1 季入帳，推升長虹建設稅後純益跳升到 27.09 億元，季增 1.17 倍，年增 3.19 倍，每股純益 9.33 元。

長虹建設整棟出售「長虹新世紀企業總部」給中華郵政，也是長虹繼 2012 年 6 月將內湖「長虹新凱旋科技大樓」以 70.2 億元賣給富邦人壽後，另一個整棟辦公室出售案。

長虹建設第 1 季營收 70.57 億元，季增 1.36 倍，年增 5.75 倍，毛利率 39.4%，季減 2.99 個百分點，年減 14.76 個百分點，稅後純益 27.09 億元，季增 1.17 倍，年增 3.19 倍，每股純益 9.33 元。

長虹 2018 年還有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多起建案完工入帳，公司維持穩定交屋步調，今年營收、獲利可望更勝去年，長虹去年稅後純益 30.42 億元，每股純益 10.48 元。