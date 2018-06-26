〈房產〉全台家戶人口數跌到2.73人創27年新低 台北市僅2.55人

內政部公布最新統計顯示，全台家戶人口數持續減少，從 1990 年的 4 人，到 2009 年跌破 3 人來到 2.96 人，2017 年還剩 2.73 人，已是連續 27 年下滑，六都以高雄 2.54 人最少，少子化加上房價上揚，建商推案重心也轉移到小坪數格局規劃。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，家戶人口是行政區總人數除以總戶數，隨著少子化影響，每戶人口數下滑已是趨勢，這也連帶影響購屋需求坪數縮小，加上房屋總價預算考量，使新推案走「坪數小，房間少」的小宅路線比例持續增加，兩房和小三房成為都會區市場熱門產品。

此統計也顯示，台北市中山區家戶人數最少，為 2.3 人，新北主要行政區中，淡水區人口數最低，僅 2.27 人，張旭嵐指出，家戶人口數反映家庭結構變化和區域房市特色，其中淡水因為房價低，吸引首購族買盤，移入的單身或是年輕小夫妻多，因此家戶人口數持續遞減；而中山區是套房大本營，入住多為單身人口，因此每戶人數最少。

全台的家戶人口數以基隆的 2.43 人最低，有趣的是，除了離島的連江縣 4.51 人外，全台本島各縣市，全都低於 3 人，僅彰化縣以 3.31 人，成為全台家戶人數最高的縣市，台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，彰化是農業縣，家庭觀念和購屋觀念都較傳統，不僅頂客族少，且不到成家生子，不一定會搬出去住，也因為房價低，因此即使是小家庭自用，華廈或套房的接受度低，最喜歡透天房型，總價 1000-1300 萬的三層樓透天是熱門產品。

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