傳三星砍價20% 欲搶台積電蘋果A13訂單

最近幾年來，蘋果 A 系列晶片的代工生產，主要委由台積電 (2330-TW) 獨家生產，因三星難在技術上與台積電作競爭，但據最新消息指出，三星已表達願意調降生產價格，來向蘋果爭取 A13 晶片訂單。

據《AppleInsider》引述 DigiTimes 消息人士表示，三星 (005930-KR) 正在對 InFO (扇出型晶圓) 封裝技術，進行「全速」開發，並聲稱該公司在 7 奈米 EUV (極紫外光刻技術) 技術上，已超越台積電 (2330-TW) 。據報導，台積電最新的 InFO 技術已經通過了蘋果的驗證，因此蘋果今年 iPhone 的 A12 處理器訂單，將委由台積電獨吃。

據報導，三星甚至已將 EUV 的訂單報價下調了 20%，希望透過降價吸引更多客戶，但似乎尚未得到「潛在客戶」的正式回應，這主要是因為 7 奈米 EUV 的良率和產能風險，都是客戶重要的考慮方向。

其實在 7 奈米的良率與產量上，這一部分台積電也仍在持續努力，以台積電來說，台積電可能要等到生產 5 奈米晶片時，才會全面整合 EUV 技術進入。

儘管 EUV 技術對許多客戶來說，確實相當具有吸引力，但即使是三星自身，其實也對 EUV 技術的風險早有預期，三星最初僅計劃將 EUV 技術重點應用在 Galaxy S10 手機的 Exynos 芯片

此前台積電亦曾表示，台積電的 InFO 方法減少了晶片封裝的厚度，同時提高了處理器的速度和功耗，因此台積電在過去兩年連續拿下蘋果獨家訂單。然而 EUV 是先進的印刷電路方法、製程相當複雜。舉例來說，為了所有物質都能吸收 EUV 輻射，是故工作環境需要真空，導致量產存在一定難度。

三星曾經是蘋果公司 iPhone 和 iPad 的 A 系列晶片的獨家製造商。然而，隨著兩家公司加大競爭和法律爭奪，是故蘋果開始向台積電靠攏。

但《AppleInsider》報導指出，若蘋果願意選擇重新將訂單分撥給三星，那麼其中的一個原因，很可能只是想壓低晶圓代工的價格。

然而作為 iPhone X 顯示面板的獨家供應商，三星其實仍享有蘋果的業務。該公司仍然是唯一能夠滿足蘋果需求的 OLED 生產商，並且預計仍將在 2018 年的 iPhone 手機中扮演這一角色，至少在 2019 年之前，OLED 還很難實現商品多樣化。