台積電7奈米進入大量產階段 5奈米明年初風險性試產

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330) 今日舉行年度技術論壇，會中揭露市場最關心的 7 奈米與 5 奈米先進製程進度，總裁暨副董事長魏哲家表示，7 奈米已進入大量階段，至於 5 奈米製程預計明年初風險性試產，並會在明年底或後年初大量產。魏哲家提到，5G 與人工智慧 (AI) 新技術來臨，世界會發生重大變動，台積電致力於研發，去年研發人數已達 6145 人，較 2008 年的 2069 人增加近 2 倍，研發費用達 780 億元新台幣，未來技術更困難，研發費用也會繼續增加，另外，台積電也擁有 1500 位設計人才。



魏哲家也提及，汽車、物聯網、手機和高速運算將會是未來驅動半導體產業發展的四大主軸力量。在汽車部分，內建感測器數量將大增，也會配備先進通訊功能，台積電部分，備有 28 奈米和 16 奈米與特殊製程可因應。物聯網方面，台積電則有低攻耗技術；手機端，台積電主要提供 12 奈米、10 奈米與 7 奈米製程技術，而就在高速運算方面，台積電則同步提供先進前段與後段技術，讓系統效能更好。



魏哲家在致詞時也不忘對現場上下游供應鏈夥伴喊話，強調，不管技術怎麼創新，合作是不變的道理，可以共存共榮，台積電是客戶忠誠的夥伴，不會和客戶競爭。

