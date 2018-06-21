台積電今年7奈米與10奈米產能倍增 明年再多五成

台積電 (2330) 今天在新竹國賓飯店舉辦技術論壇，揭露先進製程進度與產能規畫，預計今年 7 奈米與 10 奈米產能將較去年增加一倍，明年則會比今年再多出五成產能。台積電今日舉辦技術論壇，市場多聚焦先進製程規畫的部分，台積電技術長孫元成揭露，7 奈米已大量生產，今年底將有超過 50 個產品完成 Tape out，這些晶片主要應用在人工智慧、繪圖處理器與虛擬貨幣應用，以及 5G 和 AP。



此外，增強版 7 奈米將於今年下半年有晶片 Tape out，第三季風險性試產，明年放量，其中明年也會將 EUV 導入增強版 7 奈米製程；而 5 奈米方面，2019 年上半年風險性試產，以高速運算應用為主。



台積電也揭露，晶圓 15 廠第 5 與第 6 廠區是台積電 7 奈米與 10 奈米製程的生產基地，第 7 廠區預計明年完工。而今年自家 7 奈米與 10 奈米產能將較去年增加一倍，明年則會比今年再多出 5 成產能。此外，台積電今年總產能將擴增至 1200 萬片約當 12 吋晶圓產能，將較去年增加 9%。