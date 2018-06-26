嘉聯益新廠進度符規劃 法人樂看下半年LCP軟板出貨動能

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 開發多年的 LCP 軟板天線產品傳獲蘋果 (AAPL-US) 青睞，規劃桃園觀音廠將生產此全新製程，新廠產能建置進度符合公司內部規劃，本土法人最新評估，高價高毛利的 LCP 軟板將占嘉聯下半年營收 5 成，預估嘉聯益今年營收上看 189 億元，每股純益可望達 3.74 元。

嘉聯益主管針對法人研判指出，客戶訂單採「滾動式」逐月下單，市場能見度維持在 1-2 月個月水準，對於法人報告，嘉聯益不予評論。

嘉聯益 LCP 基材軟板產品在包括台灣樹林廠、江蘇昆山廠等地生產，桃園觀音新廠廠務工程目前建置進度符合內部規劃，總體而言，桃園觀音新廠設備建置以濕製程設備為先導工程，主要在軟板濕製程牽涉較多工程參數、也較複雜，因此目前新廠建置以導入濕製程設備為主，至於後段包括乾燥、AOI(自動光學檢驗) 等設備，將在第 3 季列為重點，法人也預估，嘉聯益 8 月起營收將出現明顯攀升。

本土法人最新報告指出，嘉聯益 LCP 基材軟板產品將占今年下半年營收比重 50%，預估 2018 年全年營收將達 189 億元，年增 47%，每股純益將達 3.74 元；2019 年營收預估可持續成長達 262 億元，每股純益 5.7 元。

市場先前傳由於蘋果以高達 3 億美元資金，提供包括雷射鑽孔機、雷射直接成像曝光機、自動光學檢測及其他各類相關製程設備給嘉聯益新廠使用，讓嘉聯益與日本村田製作所 ((Murata) 一起成為蘋果 LCP(液晶基材) 天線軟板主要供應廠；嘉聯益目前在桃園觀音原旭晶能源 (3647-TW) 廠址施工進度符合規劃，設備也將在 7 月起陸續進駐。

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