華票衝刺短票、縮短持券存續期 因應升息

華票 (2820) 召開法人說明會，國內長期維持低利率，固定收益收率受到壓縮，加上資金浮濫，銀行搶食商業本票市場，票券業淨利息、手續費收入均呈現下滑，華票表示，增加反映市場利率機動性高的自保 / 免得票券業務量，縮短債券固定收益存續期，遞延風險部位發生等兩大策略因應。美國進入升息循環，這對於流動資產的銀行、壽險等業種金融業有利，反觀票券資產係以存續期間 2 年固定收益商品為主，升息循環負債成本也會跟著走高，進而壓縮利差，華票去年稅後盈餘 13.51 億元，年減率 17.27%，每股盈餘 1.01 元，今年第一季稅後盈餘 3.34 億元，每股盈餘 0.25 元。



華票說，假設利息向上走的話，必須把債券固定收益商品做存續期間調整，延後風險部位：另外，增加存續期間 2-3 個月自保 / 免保票券業務，其票券授信保證餘額由去年底 970 億元，成長到今年 5 月 1050 億元。



華票分析，央行升息會考量國內經濟表現、通貨膨脹率以及與美國之間利差三大條件，一旦升息有助於債券固定收益部位收益率，不全然是負面因素。