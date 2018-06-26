創達科技控股(01322-HK)委任臨時清盤人的内幕消息

創達科技控股(01322-HK)公布，於2018年6月25日，公司全資附屬公司CW Advanced Technologies Limited根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第177(1)(d)及(f)條，採取措施向香港高等法院提交呈請，要求CWATL被清盤。

連同CWATL的清盤呈請，CWATL亦正根據公司(清盤及雜項條文)條例第193(1)條尋求委任羅申美企業顧問有限公司的馬德民及黃國強為CWATL的聯席及個别臨時清盤人。有關香港清盤呈請及香港臨時清盤人委任申請的初步聆訊定於2018年6月27日上午10時正進行。

董事會認為，該等步驟對保護CWATL的業務及資産乃屬必要，而CWATL及公司的業務及資産從而應協助融資活動及擬定債務重整，且亦符合集團所有利益相關者(包括CWATL及公司的債權人)的最佳利益。

公司進一步宣布，其將無法於彼等各自的到期日前解決法定要求函所載之訴求，且作為融資活動的一部分，公司擬與中銀香港及其他借款人持續進行聯絡。於本公告日期，集團仍在進行日常運營，目前正在評估上述步驟對集團運營的影響。

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