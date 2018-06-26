美國製造破功？川普批評哈雷機車調升海外產量 股價重創

美國總統川普 Trump 週一 (25 日) 在推特發文抨擊哈雷摩托車公司 Harley-Davidson (HOG-US)，因哈雷為了避免歐盟每年的 1 億美元關稅，將調高部分海外工廠的生產產量。

川普表示，他很意外哈雷居然是首個「舉白旗投降」的公司，因為他很努力的讓哈雷不用支付關稅，就可以將產品賣往歐盟，川普認為，關稅只是哈雷轉移生產據點的一個藉口。

本月初美國對來自歐盟的鋼鐵和鋁進口徵收關稅，已引發歐盟對美國商品的報復性關稅。

川普推特圖 / 圖：推特

哈雷是美國重量級摩托車市場的主要領導者，週一 (25 日) 哈雷表示，為了不將歐洲銷售的產品提高售價，將轉移部分生產產量。

分析師擔心該公司是否能夠快速適應歐盟 6 月 22 日開始徵收的 25% 進口關稅，使哈雷股價週一 (25 日) 大跌 5.97% 來到 41.57 美元。

哈雷股價日線趨勢圖

在監管文件中哈雷提到，歐盟關稅將導致從美國出口的平均售價增加約 2200 美元的成本。預計 2018 年增加 3000 萬至 4000 萬美元，往後每年增加 8 千萬至 1 億美元的成本。

哈雷在法國的入門級摩托車目前價格為 7490 歐元 (約 8763 美元)。

Baird Equity Research 在一份報告中稱，哈雷對於歐盟的保護措施在長期看來是健康且明智的，但預計短期還是可能出現影響。

哈雷近年來一直致力於將摩托車的海外銷量從目前的 43% 佔比提高到 50%。 2017 年哈雷在歐洲銷售了近 4 萬輛新摩托車，占公司銷售額的 16% 以上。歐盟銷量僅次於美國。

近日汽車商如 Benz 母公司戴姆勒 (DAIGn-DE) 和 BMW (BMWG-DE) 都認為貿易戰對短期有影響。穆迪 Moody's 分析師認為，進口車輛和零部件的 25% 關稅將影響包括福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US)。

歐盟貿易主席 Cecilia Malmstrom 上週提道，對歐洲車款實行關稅是不對的，而後果將造成極大的經濟損失。