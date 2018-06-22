巨大股東會通過配息3.5元 看好歐洲高階車款銷售將持續成長

巨大 (9921) 今天召開 107 年股東常會，由董事長杜 (繡) 珍主持，除通過 106 年財報及每股配發現金股利 3.5 元，並全面改選董監事。改選董事 8 席，獨立董事 3 席，巨大指出，此屆 8 席董事當選名單，大都為上屆董事會成員。獨立董事當選人為吳崇儀、陳宏守及羅瑞霖。展望 2018 年，杜 (繡) 珍表示，巨大將藉由電動自行車以及高階自行車，帶動歐美市場營收持續成長。巨大在電動自行車深耕已久，不但自行研發控制系統，產品在歐洲市場也獲得高度肯定，將可推升歐洲區銷售持續成長。



關於中國市場，執行長劉湧昌則提到，中國市場需求雖然尚未恢復，Giant 仍持續致力於門市轉型，提升門店形象及騎行活動推廣，吸引更多運動騎乘人口。



巨大公司第一季季報，集團合併營收為 139.74 億元，較 2017 年同期成長 3.1%；巨大指出，因人民幣匯率升值影響代工毛利率及中國內銷依舊疲軟，稅前淨利為 5.77 億元，較去年同期減少 17%；稅後淨利為 2.58 億元，較 2017 年減少 50%，主要因為台灣所得稅率由 17% 提高至 20%，使所得稅準備增加 1.47 億，排除所得稅影響後，稅後淨利下滑 22%，單季每股稅後盈餘 0.69 元。